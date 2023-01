Hidrocentrala intre Calarasi si Silistra? Vasile Iliuta: Greu de crezut!

Strategia de dezvoltare a sectorului energetic din Bulgaria pana in anul 2053, elaborata de ministrului energiei, Rosen Hristov, si prezentata oficial marti, 17 ianuarie, prevede constructia a doua hidrocentrale pe Dunare.Cele doua hidrocentrale ar urma sa fie construite impreuna cu Romania, prin Hidroelectrica, dupa modelul celor existente de la Portile de Fier, realizate in comun de Romania si Serbia.Prima centrala, care va avea o capacitate de 840 MW si va fi in zona Nicopole - Turnu ... citeste toata stirea