Iarna autentica pe drumurile din sud-estul tarii. Ce sunt sfatuiti soferii sa faca

Se circula in conditii de iarna in judetul Calarasi, insa niciun drum nu este blocat din cauza ninsorii viscolite, care a lovit sud-estul Romaniei in ultimele ore, anunta Centrul Infotrafic. Pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta sunt semnalate precipitatii sub forma de ninsoare, astfel: -km 10-28, ninsoare usor viscolita, fara depuneri pe partea carosabila; - km 28-64, fara precipitatii, carosabil umed; - km 64-120, carosabil umed, precipitatii usoare sub forma de ninsoare;- - km 120-144, ninge ... citeste toata stirea