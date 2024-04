Ileana | Razvan Alexandru: La noi in comuna nu e vorba de o schimbare si de o continuitate

Tanarul Razvan Alexandru este propunerea PSD Calarasi pentru functia de primar al comunei Ileana, condusa de 6 mandate de tatal sau.Razvan Alexandru a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca obiectivele sale majore vizeaza continuare proiectelor prezente dar si accesarea altora in beneficiul real al locuitorilor care formeaza comunitatea din Ileana."Multumesc domnului presedinte Iliuta, actualului primar si cetatenilor comunei noastre pentru increderea acordata..La noi in ... citește toată știrea