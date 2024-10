Iliuta, despre Nicolae Rajnoveanu: Sunteti acel primar care a reusit sa aduca bunastare si dezvoltare, mandat dupa mandat

Frumos gestul presedintelui Vasile Iliuta de a-i inmana o diploma in semn de apreciere primarului localitatii Roseti, Nicolae Rajnoveanu, aflat la final de mandat dar si de cariera in cadrul administratiei publice locale, faurita din 1990 si pana in present fara interupere. Cu acest prilej, liderul social-democratilor a transmis si un mesaj de multumire lui Nicolae Rajnoveanu, "primarul care a reusit sa aduca bunastare si dezvoltare, mandat dupa mandate.""Vreau sa va multumesc, domnule primar ... citește toată știrea