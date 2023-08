Iridex Group, societatea care administreaza Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Ciocanesti, a solicitat majorarea tarifelor pe care le practica din cauza cresterii indicelui inflatiei. Anuntul a fost facut de presedintele CJ Calarasi, Vasile Iliuta care a mai adaugat ca o hotarare in acest sens va fi luata in cursul lunii noiembrie in cadrul Adunarii Generale a ADI Ecomanagement Salubris."Urmare a procentului de inflatie, firma care are CMID-ul de la Ciocanesti a solicitat o ... citeste toata stirea