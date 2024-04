Iliuta, mesaj pentru noul prefect: Sper sa avem o colaborare mai buna

Seful PSD Calarasi, Vasile Iliuta, presedinte al CJ Calarasi a declarat joi ca-si doreste o colaborare institutionala mai buna cu noul prefect, Valentin Deculescu, instalat in functie in urma cu o saptamana. "Il felicit pe noul prefect pentru preluarea functiei de prefect. Sper sa avem o colaborare mai buna decat am avut cu fostul prefect ... citește toată știrea