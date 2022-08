Imensul santier in care s-a tranformat centrul vechi al Calarasiului va disparea la sfarsitul anului viitor, atunci cand se incheie contractul de modernizare. Proiectul de regenerare urbana are o valoare de 32,6 milioane de lei. "Lucrarile derulate in cadrul proiectului sunt realizate in proportie de 30%.In prezent se lucreaza la instalarea caminelor. ... citeste toata stirea