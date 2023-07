Primaria Municipiului Calarasi va efectua, in perioada 12 - 15 iulie 2023, pe domeniul public al orasului, noi tratamente terestre de dezinsectie pentru combaterea tantarilor.Tratamentele se vor efectua in intervalul orar 20.30 - 05.00, in functie de conditiile atmosferice, fiind posibila prelungirea perioadei, fapt care va fi comunicat ulterior.Substantele active folosite sunt: Cipermetrin, Piperonil butoxid, Praletrin, Deltametrin, ... citeste toata stirea