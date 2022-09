In prezenta lui Marcel Ciolacu, Vasile Iliuta a fost ales presedinte al PSD Calarasi

Vineri, 16 septembrie, in prezenta a peste 530 de delegati, dar si a conducerii PSD, Marcel Ciolacu, presedinte, Paul Stanescu, secretar general si Mihai Tudose, vicepresedinte si a presedintilor consiliilor judetene Braila, Galati si Ialomita, Vasile Iliuta a fost ales presedinte al organizatiei judetene a PSD Calarasi.Vasile Iliuta detinea interimatul organizatiei PSD din 2020, an in care a decis sa paraseasca PNL."Dupa cum stiti, atunci a inceput o constructie politica cum nu a mai ... citeste toata stirea