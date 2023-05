Consiliul Judetean Calarasi a construit, prin intermediul ANL, un bloc de locuinte, cu 30 de unitati locative, destinat atragerii de specialisti in municipiul Calarasi, in special medici.Investitia a fost finantata de ANL si a costat 8,2 milioane lei. Consiliul Judetean a finantat amenajarile exterioare si racordarea imobilului la retelele utilitare. Suma alocata fiind de 780.000 lei din care C+M, 560.000 lei.Blocul a fost finalizat in 2022, iar de la inceputul acestui an a inceput ... citeste toata stirea