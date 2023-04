Primarul municipiului Calarasi, Marius Dulce, a semnat astazi ordinul de incepere a lucrarilor si procesul verbal de predare - primire a amplasamentului, in cadrul proiectului "Modernizare strazi in cartierul Mircea Voda - Lot 2", finantat prin PNI Anghel Saligny.Valoarea totala a lucrarilor ce se vor executa este de 18.774.548,39 lei (TVA inclus). Termenul de executie este de 16 luni de la data semnarii ordinului de incepere.Investitia vizeaza modernizarea urmatoarelor strazi, in lungime ... citeste toata stirea