Incepe campania electorala pentru prezidentiale. 14 candidati, inscrisi in cursa

Campania electorala pentru primul tur al alegerilor prezidentiale din acest an incepe vineri, la ora 00,00, si se va incheia pe data de 23 noiembrie, la ora 7,00.Alegerile prezidentiale sunt programate, in acest an, pe 24 noiembrie - primul tur de scrutin si pe 8 decembrie - turul al doilea.Pe 24 noiembrie, romanii vor putea alege viitorul presedinte al Romaniei dintre cei 14 candidati inscrisi in cursa electorala - 10 candidati propusi de partide politice si de catre o organizatie a ... citește toată știrea