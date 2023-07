Astazi, 7 iulie, a fost promulgata legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi de vieti, in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a drogurilor sau fara a detine permis de conducere, vor fi condamnati la inchisoare cu executare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel incat sa nu se poata dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pentru infractiunea de ... citeste toata stirea