La data de 04 iulie a.c., in jurul orei 20:00, politistii din cadrul Biroului Rutier Calarasi au oprit pentru control un motociclu, condus de un barbat, de 43 de ani.In urma verificarilor in bazele de date a reiesit faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. ... citeste toata stirea