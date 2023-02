Un sofer de 30 de ani, care a fost oprit in trafic de politisti, pe DN56A, in localitatea Hinova din judetul Mehedinti, a fost depistat avand o alcoolemie record de 4.02 mg/l alcool pur in aerul expirat.In data de 04 februarie a.c, ora 08.15, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, in trafic, pe DN56A, in ... citeste toata stirea