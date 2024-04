Independenta | Lista candidatilor PSD pentru Consiliul Local. G. Radulescu: Continuam!

Pe 22 aprilie, primarul Gabriel Radulescu si-a depus la Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala Independenta, candidatura, din partea PSD, pentru un nou mandat de primar. "Consider ca timp de 4 ani am lucrat in interesul locuitorilor comunei Independenta. Continuma impreuna pentru ca avem proiecte in diverse stadia de implementare, investitii necesare care vor contribui la dezvoltarea echilibrata a localitatii noastre.", sustine primarul Gabriel Radulescu.In urma cu aproape 4 ani, mai ... citește toată știrea