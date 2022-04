Inger pentru orfani. Sebastian, tata al patru copii si pompier, inconjoara Romania pe bicicleta in scop caritabil

Impresionat de drama copiilor abandonati de familie si care se lupta cu probleme grave de sanatate, un pompier din Calarasi continua sa-si depaseasca limitele pentru a-i ajuta: va face conturul Romaniei, pe bicicleta. Sebastian Ghioca (47 de ani) va pedala 2.767 de kilometri facand inconjurul Romaniei, in cadrul unei campanii umanitare pentru sprijinirea Fundatiei Copii in Dificultate (CID).Alaturi de el se va afla un alt pasionat de ciclism, Adrian Ster, iar impreuna, in perioada 16-29 mai, ... citeste toata stirea