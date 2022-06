Inselaciune cu criptomonede. La cat se ridica paguba si ce s-a gasit la perchezitii

Politistii din Calarasi cerceteaza trei persoane pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si complicitate la inselaciune cu criptomonede. Un barbat din Tulcea a fost retinut, valoarea prejudiciului depasind 77.000 lei. Oamenii legii din Calarasi au facut cinci perchezitii domiciliare, in judetele Tulcea, Constanta si in municipiul Bucuresti, pe 23 iunie, la persoane banuite de inselaciune si complicitate la inselaciune. Anchetatorii au stabilit ca in anul 2018, un barbat, de 37 de ani, ... citeste toata stirea