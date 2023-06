La data de 25 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in judetul Calarasi, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi importat si comercializat, in mod ilegal, tutun.Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, in localitatea Fundeni, judetul Calarasi, ar actiona o grupare ... citeste toata stirea