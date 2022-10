Ioan Puscasu, ales presedinte al Organizatiei Seniorilor Nationali Liberali (OSNL) Calarasi

Joi, 13 octombrie 2022, Comitetul de Coordonare Judetean al Organizatiei Seniorilor Nationali Liberali (OSNL) Calarasi s-a reunit pentru alegerea unei noi conduceri. La lucrarile ce au avut loc in sala de sedinte a Primariei Municipiului Calarasi, au fost prezenti 62 de delegati din organizatiile unde, in ultimele saptamani, au fost constituite organizatii locale de seniori liberali (32 in total).In urma voturilor exprimate, a fost aleasa urmatoarea echipa de conducere a OSNL Calarasi: ... citeste toata stirea