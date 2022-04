Ion Gaman, propunerea PSD Calarasi pentru functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii

Presedintele Vasile Iliuta a anuntat joi ca PSD Calarasi il sustine pe Ion Gaman, consilier judetean, pentru functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care revine organizatiei judetene. "Mai avem o propunere pentru secretar de stat in persoana dlui Gaman Ion, la Ministerul Agriculturii. Prin experienta pe care o are, dl Gaman, consilier judetean, fost comisar sef la Garda Financiara, e unul din specialistii pe care PSD Calarasi l-a recomandat pentru ... citeste toata stirea