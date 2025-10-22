Editeaza

Ion Samoila: Aceasta masura va sprijini gospodarii care isi lucreaza pamantul

Sursa: Arena
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 12:43
12 citiri
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila, membru al Comisiei pentru agricultura, are vesti bune pentru micii producatori, sustinand ca solariile de legume, fructe si flori, amplasate pe terenurile de locuit (curti si gradini) nu vor mai necesita autorizatie de construire.

Dupa ce a fost adoptata de Senat, aceasta modificare legislativa, initiata pentru a elimina birocratia si costurile suplimentare, a trecut si de votul Camerei Deputatilor.

"Astazi, in cadrul sedintei Comisiei pentru agricultura, ...citește toată știrea

