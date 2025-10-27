Editeaza

Ion Samoila: Asta inseamna protectie reala pentru muncitorii din energie si familiile lor

Sursa: Arena
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:46
17 citiri
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila
, saluta finalizarea cu succes a discutiilor tehnice purtate de ministrul PSD al Energie, Bogdan Ivan cu Comisia Europeana care au vizat continuarea productiei de energie pe baza de carbune la Turceni si Rovinari.

"O noua dovada certa ca Partidul Social Democrat stie sa apere interesele romanilor, folosind energia Romaniei. 400.000 de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Gramul de aur a pierdut 34 lei in trei zile
Aurul este probabil cel mai cautat "activ refugiu" in perioadele de criza din punct de vedere ...
Sorin Grindeanu: O sa propun formarea unui grup de lucru care sa vina cu o forma pentru legea pensiilor magistratilor
Presedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat luni, 20 ...
CJCC | Invitatie la film: Dupa vanatoare (2D)
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean ...
ActualitateBusinessSportLife Show