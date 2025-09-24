Editeaza

Ion Samoila: Coalitia de guvernare a decis mentinerea plafonarii adaosului comercial pentru 17 alimente de baza

Sursa: Arena
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 09:11
Romanii vor avea in continuare acces la 17 alimente de baza la preturi mai mici, dupa ce coalitia de guvernare a decis mentinerea plafonarii adaosului comercial pentru acestea, a anuntat deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila, pe o retea de socializare.

"Romanii vor putea beneficia, in continuare, de produse de baza la preturi plafonate!

Coalitia de guvernare a decis, in data de 23 septembrie, mentinerea plafonarii adaosului comercial pentru 17 alimente de baza.
