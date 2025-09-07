Editeaza

Ion Samoila: Consideram ca orice reforma in administratie trebuie sa fie fundamentata pe analize clare si specifice fiecarui UAT

Sursa: Arena
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 16:37
5 citiri
In cadrul discutiilor privind pachetul fiscal 2 al Guvernului, PSD a propus corectarea unor inechitati grave ramase nerezolvate dupa adoptarea primului pachet, sustine deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila
care continua "Este vorba despre contributia CASS, aplicata nedrept in cazul mamelor aflate in concediu maternal, persoanelor cu dizabilitati si altor categorii vulnerabile, care au fost afectate fara o justificare reala."

Parlamentarul social-democrat considera ca "in ceea ce priveste ...citește toată știrea

