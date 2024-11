Ion Samoila - Cred cu tarie ca investitiile cu fonduri europene pot revigora industria atat in judetul Calarasi, cat si in intreaga tara

Samoila Ion, candidatul PSD la Camera Deputatilor, are profilul potrivit pentru aceasta functie de inalta demnitate, fiind un politician cu multa experienta.Industria - ne spune candidatul Samoila Ion- este un sector foarte important, dar astazi trebuie citit in lumina noilor schimbari geopolitice. Istoria ne invata ca razboaiele reprezinta o ruptura in tesatura realitatii, in urma carora nimic nu mai ramane ca inainte. In aceste perioade exista si cei care reusesc sa triumfe, prin ... citește toată știrea