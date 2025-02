Ion Samoila: Este un moment important in cariera mea si un pas important in indeplinirea promisiunilor facute in fata celor care m-au ales

Camera Deputatilor a inceput, luni, prima sesiune ordinara a acestui an.Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila, aflat la primul mandat, sustine ca participarea sa la prima sesiune ordinara din 2025 reprezinta un "pas important in indeplinirea promisiunilor facute in fata celor care m-au ales."Samoilaa punctat in mesajul transmis pe o retea de socializare si programul sau de lucru din aceasta saptamana la nivel parlamentar."Am participat, astazi, la #prima #sesiune #parlamentara ordinara a ... citește toată știrea