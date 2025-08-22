Editeaza

Ion Samoila: Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanenta

Sursa: Arena
Vineri, 22 August 2025, ora 12:51
10 citiri
De la 1 iulie 2025, conform OUG 35 / 2025, persoanele singure cu venit de pana in 1940 lei si familiile cu venit net per membru de sub 1784 lei pot primi 50 lei lunar, sub forma unui tichet electronic de energie, valabil numai pentru plata facturilor de energie electrica.

"Partidul Social Democrat a demonstrat mereu ca este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin aceste tichete de energie, sprijinim familiile cu venituri mici sa faca fata facturilor si sa treaca mai usor prin aceasta ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Cursul euro a scazut la un minim al ultimelor doua luni
Redeschiderea pietei valutare dupa minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului a ...
APIA | Vizarea carnetelor de renta viagera se face pana la 1 septembrie 2025
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca termenul limita pana la ...
ANAF lanseaza o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal in domeniul HORECA
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) lanseaza o campanie nationala de informare prin ...
ActualitateBusinessSportLife Show