Ion Samoila: PSD va castiga, duminica, alegerile cu un procent de 55%

Secretarul executiv al PSD Calarasi, Ion Samoila, vicepresedinte CJ, sustine ca social-democratii vor castiga alegerile locale de duminica cu un procent de cel putin 55%, estimarea pornind de la rezultatele obtinute de PSD in urma cu circa 4 ani."Am facut o analiza la nivelul organizatiei judetene. Am luat in calcul rezultatele din 2020, am luat in calcul toate schimbarile, modificarile produse in toata aceasta perioada precum si venirile de primari in randul organizatiei noastre. Cred ca am ... citește toată știrea