Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice

Liderul PSD Calarasi, Ion Samoila, prima propunere a social-democratilor pentru Camera Deputatilor, a declarat joi ca viitorul presedinte al Romaniei va fi un presedinte de stanga, in persoana lui Marcel Ciolacu, romanii avand capacitatea sa evalueze programele politice ale tuturor candidatilor inscrisi in competitia prezidentiala."Asa cum s-a intamplat in anii precedenti, romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice. Sunt convins ... citește toată știrea