Editeaza

Ion Samoila: Sustin initiativele care apara drepturile fundamentale ale cetatenilor!

Sursa: Arena
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 12:33
7 citiri
Senatul si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna joi, 30 septembrie 2025, cu ocazia Zilei Internationale a Nonviolentei, au adoptat Declaratia "Romania fara violenta domestica", prin care isi reafirma angajamentul de a adopta legi si politici publice menite sa previna si sa combata astfel de acte, sa protejeze victimele si sa ii traga la raspundere pe agresori.

"Este inacceptabil ceea ce se intampla in viata de zi cu zi in Romania" - se arata in declaratie. "Violenta domestica este o ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Calarasi | Situatia principalilor indicatori socio-economici, in luna iulie 2025
Evolutia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judetului Calarasi, in luna iulie 2025 ...
Deficitul bugetar a urcat la 4,54% din PIB, dupa primele opt luni din 2025
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% in primele opt luni ale anului 2025, de la ...
Euro a castigat in septembrie aproape 1 ban
Leul a avut in septembrie o evolutie mixta fata de principalele valute, influentata de nivelul ...
ActualitateBusinessSportLife Show