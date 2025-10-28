Editeaza

Ion Samoila: Toate masurile prezentate sunt coerente si realiste si fac parte din programul initiat de PSD pentru stimularea agriculturii

Sursa: Arena
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:52
9 citiri
"Programul PSD de relansare economica contine un set de masuri pentru stimularea agriculturii, un domeniu vital pentru dezvoltarea economiei romanesti.", sustine deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila
, secretarul Comisiei pentru agricultura si silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera.

"Relansarea Programului Rabla pentru tractoare si utilaje agricole, cu finantare asigurata din fonduri europene si Fondul pentru Mediu reprezinta o prima masura pe care Partidul Social ...citește toată știrea

