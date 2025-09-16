Editeaza

Ion Samoila: Trebuie sa respectam categoriile care au facut sacrificii pentru societate sau care se afla intr-o situatie de vulnerabilitate

Sursa: Arena
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 09:16
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila
a anuntat recent pe o retea de socializare ca impreuna cu alti parlamentari social-democrati au depus un proiect de lege care vizeaza protejarea persoanelor vulnerabile si echitatea in sistemul public de sanatate.

"Am depus, in regim de urgenta, astazi, alaturi de colegii mei ai grupului parlamentar PSD, proiectul de lege care are drept obiectiv protejarea persoanelor vulnerabile si echitatea in sistemul public de sanatate.

Proiectul legislativ prevede

