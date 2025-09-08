Editeaza

Ion Samoila: Un nou inceput, sub ocrotirea Sfintei Marii!

Sursa: Arena
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 09:40
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila, a transmis pe pagina personala de Facebook un mesaj, evidentiind cele doua momente importante ale zilei de 8 septembrie.

"Un nou inceput, sub ocrotirea Sfintei Marii!

Astazi, 8 septembrie, marcam doua momente importante: sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului, respectiv Sfanta Maria Mica, si inceputul unui nou an scolar.

In aceasta zi speciala, le urez tuturor celor care poarta numele Sfintei ...citește toată știrea

