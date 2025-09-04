Editeaza

Ion Samoila: Voi continua sa fiu o voce activa in Parlament si un partener de dialog pentru comunitatea calaraseana din care provin

Sursa: Arena
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 15:04
9 citiri
Senatul si Camera Deputatilor au fost convocate, luni, 1 septembrie 2025, pentru cea de-a doua sesiune ordinara din acest an.

Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila sustine ca va fi o sesiune plina de provocari, subliniind ca prioritatile sale vor fi sustinerea masurilor sociale care protejeaza romanii cu venituri mici, investitiile in infrastructura locala si sprijinirea proiectelor care aduc dezvoltare in judetului.

"Saptamana aceasta, am revenit in Parlament pentru o noua sesiune plina de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Gramul de aur se apropie de pragul de 500 lei
Recordul de 487,9002 lei atins marti de pretul gramului de aur a rezistat doar o zi. Metalul galben ...
Sorin Grindeanu: Am insistat ca impozitul pe multinationale sa nu fie scos, pentru ca altfel Guvernul ar fi avut zero legitimitate
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marti, 2 septembrie 2025, intr-o postare ...
Sorin Grindeanu: PSD propune reducerea cu 25% a posturilor ocupate din administratia locala, etapizat
Presedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, ca social-democratii sunt pentru o reforma ...
ActualitateBusinessSportLife Show