Din data de 28 septembrie a.c., Inspectoratul Judetean de Politie Calarasi va prelua in administrare si utilizare cladirea SRI Calarasi, aceasta intrand in patrimoniul Ministerului de Interne.Astfel, tot personalul IPJ Calarasi va fi relocat in cladirea situata pe strada Pompieri, inclusiv relatiile cu publicul. Serviciul Roman de Informatii va mai pastra doar cateva birouri in sediu.Incepand cu 1 septembrie 2019, SRI a inceput reorganizarea in format regional. Se renunta la organizarea ... citeste toata stirea