Incepand de astazi, la conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Calarasi a fost numit un nou inspector general adjunct. Este vorba de profesorul Nicusor Calin.Acesta a detinut, pana in prezent, functia de inspector scolar pentru managementul resurselor umane in cadrul ISJ Calarasi. Nicusor Calin o inlocuieste pe prof. Corina Diaconu, cea care a detinut functia pana la acest moment.Presedintele CJ Calarasi Vasile Iliuta a fost prezent astazi la instalarea acestuia in functie."Astazi am ... citeste toata stirea