Iti expira permisul de conducere in perioada ianuarie 2023 - februarie 2023? Iata ce trebuie sa faci

Iti expira permisul de conducere in perioada ianuarie 2023 - februarie 2023? Poti solicita preschimbarea acestuia inainte de expirarea valabilitatii administrative!La nivelul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a fost efectuata o analiza din care a rezultat ca, in perioada ianuarie 2023 - februarie 2023, va expira termenul de valabilitate administrativa a permiselor emise in perioada decembrie 2012 - februarie 2013.La nivelul judetului Calarasi, in perioada ... citeste toata stirea