Judetul de pe primul loc in Romania la amenzile privind gestionarea deseurilor de catre service-uri auto

Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au dat amenzi de peste 1,1 milioane de lei in urma unor controale facute la 437 de service-uri auto din toata tara, pentru nereguli vizand gestionarea deseurilor si depozitarea diferitelor categorii de piese. Calarasiul e pe primul loc in topul neregulilor. Conform Garzii Nationale de Mediu, timp de cinci zile, in ianuarie, comisariatele judetene au verificat 437 de service-uri auto, aplicand amenzi in valoare totala de 1.103.965 de lei, pentru ... citeste toata stirea