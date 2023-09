In data de 30 august a.c., in jurul orei 20:06, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Galbinasi au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat de 42 de ani, din comuna Plataresti, judetul Calarasi, cu privire la faptul ca la un bar din Dorobantu a izbucnit un conflict, in urma caruia o persoana a fost agresata fizic.Din primele cercetari, a reiesit faptul ca, in jurul orei 19:45, in timp ce se afla la un bar din satul Dorobantu, judetul Calarasi, pe fondul unui conflict spontan, ... citeste toata stirea