In luna mai 2022 Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si Asocierea Arcada Company SA - ISPCF SA au semnat contractul pentru modernizarea garilor Ciulnita si Fetesti de pe Magistrala 800 Bucuresti-Constanta. in urma cu o saptamana compania castigatoare a inceput organizarea de santier.Contractul are o valoare totala de 309.208.853.42 lei (fara TVA) si vizeaza elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii si suprastructurii feroviare din statiile ... citeste toata stirea