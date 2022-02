La initiativa presedintelui CJ, primarii din judet s-au intalnit cu reprezentantul Ministerului Dezvoltarii

Vineri, 11 februarie, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Calarasi, la initiativa presedintelui Vasile Iliuta, a avut loc o intalnire intre primarii celor 55 de localitati din judet si directorul general din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Alexandru Soare. Tema discutiei a fost centrata pe proiectele depuse in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny"."Astazi (n.r. vineri 11 februarie a.c.) am reusit, alaturi de cei 55 de primari ... citeste toata stirea