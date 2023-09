Luni, 18.09.2023, incepand cu ora 18:00, se vor institui restrictii de circulatie pe pasajul denivelat superior pe DN21 (km 105+500), Pasajul Drajna, in vederea executarii unor lucrari de remediere la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie.Restrictiile constau in inchiderea sensului de deplasare Slobozia - Calarasi, pe sectorul cuprins intre km 105+300 si km 105+800, traficul desfasurandu-se deviat, in ambele directii, pe benzile destinate sensului Calarasi - Slobozia.Dupa ... citeste toata stirea