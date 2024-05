Lehliu Gara | Iulian Iacomi, spre al 6-lea mandat de primar

PSD Calarasi mizeaza pe Iulian Iacomi, in competitia electorala din 9 iunie pentru Primaria orasului Lehliu Gara. Candidatura sa pentru cel de-al 6 lea mandat a fost admisa pe 26 aprilie de Biroul Electoral de Circumscriptie Oraseneasca Lehliu Gara.Intre 2000 si 2008, Iulian Iacomi a ocupat functia de primar al comunei Dor Marunt iar intre 2008 si 2016 a bifat primele doua mandate de primar al orasului Lehliu Gara. Castiga localele din 5 iunie 2016 insa in decembrie acelasi an obtine mandatul ... citește toată știrea