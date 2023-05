In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. LIARD MARVIMEX S.R.L., cu sediul in Constanta, str. Siretului nr. 47, tel 0720300375, fax 0372870655, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de dragaj de extractie, amplasate pe fluvial Dunarea ... citeste toata stirea