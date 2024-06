Liviu Coman: E absolut necesara echilibrarea conditiilor de trai in municipiul nostru printr-un plus de investitii in cartierele defavorizate

Liviu Coman, candidatul sustinut de Alianta Electorala PMP - Forta Dreptei pentru functia de primar al municipiului Calarasi, la alegerile din 9 iunie, a declarat, in cadrul unei emisiuni electorale difuzate recent de un post de radio local, ca obiectivul sau strategic il reprezinta echilibrarea conditiilor de trai, la nivelul intregului municipiu, printr-un surplus de investitii, in cartierele marginase, defavorizate, constand in imbunatatirea infrastructurii rutiere, a retelelor de apa, ... citește toată știrea