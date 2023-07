Dupa matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata la Tokyo, in Japonia, in perioada 10-17 iulie, cu participarea a 398 de elevi din 84 de tari - locul 1 intre tarile din Europa si locul 3 in lume, dupa China si Coreea, aflate pe locul 1, si Statele Unite ale Americii, care ocupa pozitia a doua.Lotul Romaniei, coordonat de prof. dr. Delia Davidescu, Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti, si conf. univ. dr. Popescu Sebastian-Dumitru, ... citeste toata stirea