Locuri de joaca pentru copii, amenajate in curtea scolilor

Autoritatile din Calarasi iau in calcul crearea mai multor locuri de joaca pentru copii nu doar in parcuri, ci si in spatiile unitatilor de invatamant. Reprezentantii Primariei Calarasi au anuntat ca in acest an, pe lista prioritatilor figureaza reabilitarea si construirea de locuri de joaca pentru cei mici nu doar in parcuri, ci si in spatiile scolilor.Astfel, se are in vedere realizarea de jocuri educative si distractive pentru copii care sa le stimuleze imaginatia, creativitatea, atentia, ... citeste toata stirea