Locuri gratuite la Scoala Sanitara Postliceala din Calarasi. Cand intra in vigoare decizia

Pentru prima data de la functionare, Scoala Sanitara Postliceala din Calarasi are invatamant gratuit. Un numar de 56 de locuri fara taxa pentru absolventii de liceu vor fi oferite, incepand cu anul scolar urmator. Inspectorul scolar general al Calarasiului, Roxana Natalia Paturca, anunta ca a obtinut suplimentarea cifrelor de scolarizare ale scolii postliceale din Calarasi.Reusita este consfintita in Hotararea Guvernului Nr. 632/11 mai 2022, publicata in Monitorul Oficial Nr. 481/13 mai 2022, ... citeste toata stirea