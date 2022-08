Lucrari de dragaj pe Dunare pentru a permite navigatia la Calarasi. Debitul fluviului scade alarmant

Situatia critica de pe Dunare, determinata de scaderea alarmanta a nivelului fluviului, au pus in alerta autoritatile din Calarasi. Astfel, s-au realizat lucrari de dragaj pentru a permite in continuare navigatia in conditii de siguranta. Institutia Prefectului - judetul Calarasi informeaza ca in sectorul Agentiei Cai Navigabile Calarasi, respectiv Dunarea Fluviala km 300-375, au fost efectuate lucrari de dragaj pentru asigurarea adancimilor minime la punctele critice, respectiv Km 342-345 ... citeste toata stirea